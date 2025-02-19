تجنبيها .. عادات خاطئة تسبب جفاف البشرة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

خلال فصل الشتاء، تتعرض البشرة للعديد من المشكلات، وأبرزها الجفاف، نتيجة عوامل متعددة، أبرزها بعض العادات اليومية الخاطئة. في هذا السياق، أبرز هذه العادات التي قد تزيد من جفاف البشرة في الطقس البارد.

الاستحمام بالماء الساخن لفترات طويلة يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، مما يسبب زيادة جفافها.

عدم ترطيب البشرة بانتظام بعد الاستحمام يجعلها عرضة لفقدان الرطوبة، خصوصًا في الطقس البارد والجاف.

استخدام صابون يحتوي على مواد كيميائية قاسية يمكن أن يسبب تهيج البشرة ويقلل من ترطيبها الطبيعي، مما يؤدي إلى جفاف الجلد.

التدفئة الداخلية تؤدي إلى تقليل مستوى الرطوبة في الهواء، ما يؤثر سلبًا على ترطيب البشرة.

في فصل الشتاء، قد يتقاعس البعض عن شرب كميات كافية من الماء، ما يؤدي إلى جفاف الجلد بسبب نقص الترطيب الداخلي.

تجنب هذه العادات الخاطئة يمكن أن يساعد في الحفاظ على بشرة ناعمة ورطبة خلال فصل الشتاء. من المهم استخدام الماء الفاتر أثناء الاستحمام، ترطيب البشرة بانتظام، والحفاظ على رطوبة الجسم من خلال شرب كميات كافية من الماء.