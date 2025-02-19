الكشف عن خطة برشلونة للتعامل مع الميركاتو الصيفي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:55 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن خطة نادي برشلونة للتعامل مع الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقاً لما ذكره برنامج “الشيرينجيتو” الإسباني، فإن هانزي فليك، مدرب برشلونة، اتفق مع ديكو، المدير الرياضي للنادي، على حاجة الفريق للتدعيم في أربعة مراكز.

وأوضح التقرير، أن البارسا يحتاج لتعزيز مركز قلب الدفاع، الظهير الأيمن، الجناح الأيسر ورأس الحربة.

وأشار التقرير، إلى أن الثلاثي ألكسندر إيزاك (مهاجم نيوكاسل)، لويس دياز (جناح ليفربول)، وجوناثان تاه (مدافع باير ليفركوزن) يتصدرون أجندة الصفقات المطلوبة.