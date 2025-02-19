لسد الشهية .. 4 أنواع من الشاي تناولها في الرجيم

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

إذا كنت تسعى للسيطرة على شهيتك وتجنب تناول الطعام بكثرة، فقد يكون الشاي خيارًا فعالًا لمساعدتك في تحقيق ذلك. هناك أنواع معينة من الشاي تمتلك خصائص طبيعية تساعد في تقليل الشعور بالجوع لساعات طويلة، مما قد يساهم في إنقاص الوزن بشكل صحي.

فيما يلي، نستعرض أفضل أنواع الشاي التي تساعد على تقليل الشهية.

يُعرف شاي النعناع بقدرته على تقليل الشهية، مما يساعد في خفض السعرات الحرارية المستهلكة يوميًا. كما يساهم في تحسين عملية الهضم والتخفيف من الانتفاخ، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يسعون لفقدان الوزن.

كشفت دراسة صغيرة أن تناول شاي الزنجبيل قد يقلل من كمية الطعام المتناولة، وذلك لقدرته الفعالة على تعزيز الشعور بالشبع، ما يجعله خيارًا مثاليًا لمن يرغبون في التحكم في وزنهم.

يحتوي الشاي الأخضر على نسبة عالية من الكافيين، مما يساعد على كبح الشهية وتعزيز الشعور بالامتلاء. كما يعمل على تحفيز الجسم لحرق الدهون المتراكمة، مما يجعله مشروبًا مزدوج الفائدة لمن يسعون لخسارة الوزن.

يُعرف شاي الشمر بخصائصه الفعالة في إنقاص الوزن، إذ يساعد على كبح الشهية، وتعزيز عملية التمثيل الغذائي، والتخلص من السموم، بالإضافة إلى دوره في علاج احتباس السوائل في الجسم.إضافة أحد هذه الأنواع من الشاي إلى نظامك الغذائي اليومي قد يكون وسيلة طبيعية لدعم عملية فقدان الوزن والسيطرة على الشهية، لكن من المهم أن يكون ذلك ضمن نظام غذائي متوازن ونمط حياة صحي للحصول على أفضل النتائج.