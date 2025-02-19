انتعاش الصيف: كيكة النسكافيه الباردة بدون فرن في دقائق!

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

مع ارتفاع درجات الحرارة يبحث الجميع عن وصفات منعشة وسهلة التحضير اليوم نقدم لكم كيكة النسكافيه الباردة وهي حلى لذيذ يحضر بدون فرن وبخطوات بسيطة مثالية لأيام الصيف الحارة

مكونات كيكة النسكافيه الباردة

بسكويت شاي حسب الحاجة

قهوة سريعة الذوبان نسكافيه

ماء ساخن

كريمة خفق

حليب مكثف محلى

جبنة كريمية

مسحوق الكاكاو

للتزيين

مسحوق الكاكاو

شوكولاتة مبشورة

1. تحضير البسكويت قم بتغميس البسكويت في خليط النسكافيه والماء الساخن ثم رصه في صينية أو طبق التقديم

2. تحضير الطبقة الثانية في وعاء قم بخفق الكريمة والحليب المكثف المحلى والجبنة الكريمية حتى يصبح الخليط كريمياً أضف مسحوق الكاكاو واخلط جيداً

3. تجميع الكيكة ضع طبقة من خليط الكريمة فوق البسكويت ثم كرر العملية حتى تحصل على عدة طبقات

4. التزيين رش مسحوق الكاكاو والشوكولاتة المبشورة على الوجه

5. التبريد ضع الكيكة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تتماسك

يمكنك استخدام أي نوع من البسكويت الذي تفضله

لتحضير طبقة نسكافيه أقوى يمكنك زيادة كمية القهوة سريعة الذوبان

يمكنك تزيين الكيكة بالفواكه أو المكسرات أو أي شيء آخر تفضله

يمكنك إضافة طبقة من الشوكولاتة المذابة بين طبقات الكيكة