وداعاً للموز الذابل: أسرار الحفاظ على نضارة الموز لفترة أطول

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:49 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يعتبر الموز من الفواكه اللذيذة والمغذية التي يحبها الكثيرون ولكن يعيبه سرعة تلفه وذبوله لحسن الحظ هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على الموز طازجاً لفترة أطول

1. عدم فصله اترك الموز مرتبطاً ببعضه البعض ولا تفصله عن المجموعة الرئيسية حتى يحين وقت استخدامه

2. تغليف العنق قم بتغليف عنق الموز الجزء العلوي الذي يربط الموز ببعضه بورق الألمنيوم أو البلاستيك هذه الخطوة تقلل من إفراز غاز الإيثيلين الذي يسرع نضج الموز

3. التعليق علّق الموز في مكان بارد وجاف ومظلم استخدام علاقة مخصصة للموز يساعد في تقليل الضغط عليه وتجنب تلفه

4. تجنب التبريد لا تقم بتخزين الموز في الثلاجة لأن البرودة قد تسبب تلفه وتغير لونه

5. فصل الموز الناضج إذا كان لديك موزة ناضجة جداً قم بفصلها عن باقي المجموعة لأنها تفرز كميات كبيرة من غاز الإيثيلين الذي يسرع نضج باقي الموز

6. التخزين في وعاء محكم الإغلاق ضع الموز في وعاء محكم الإغلاق في درجة حرارة الغرفة هذه الطريقة تساعد في تقليل تعرض الموز للهواء وبالتالي تأخير نضجه

7. تجميد الموز إذا كان لديك كمية كبيرة من الموز الناضج يمكنك تجميده لاستخدامه لاحقاً في العصائر أو الخبز قم بتقشير الموز وتقطيعه إلى شرائح ثم ضعه في أكياس تجميد محكمة الإغلاق

استخدام الخل ضع بضع قطرات من الخل الأبيض على عنق الموز لتأخير نضجه

وضع الموز بجانب التفاح التفاح ينتج كميات قليلة من غاز الإيثيلين والذي يمكن أن يساعد في إبطاء نضج الموز

باتباع هذه النصائح والحيل يمكنك الاستمتاع بالموز الطازج لفترة أطول وتجنب هدر هذه الفاكهة اللذيذة والمغذية