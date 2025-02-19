فيتامينات لا تلتقي: مكملات غذائية لا يجب تناولها معًا”

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 02:49 مساءً - تعتبر المكملات الغذائية أحد العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها لتعزيز الصحة العامة وتقوية الجسم. لكن، رغم فوائدها، فإن تناول بعض الفيتامينات معًا يمكن أن يؤدي إلى تداخل تأثيراتها وقد ينتج عن ذلك نتائج غير مرغوب فيها. لذا، من الضروري معرفة الفيتامينات التي لا ينبغي تناولها معًا للحفاظ على توازن صحي.

المكملات الغذائية وتداخلاتها المشتركة

عدة فيتامينات تتعرض لتداخلات عند تناولها معًا، مما قد يؤثر على امتصاص الجسم لها أو يتسبب في تفاقم بعض الحالات الصحية. فيما يلي بعض الأمثلة على هذه المكملات:

1. الحديد والكالسيوم

يمكن أن يؤثر تناول الكالسيوم على امتصاص الحديد في الجسم.

يُنصح بتناول الكالسيوم والحديد بفاصل زمني لا يقل عن ساعتين لتحقيق أقصى استفادة من كل معدن.

2. الزنك والنحاس

تناول كميات كبيرة من الزنك قد يعيق امتصاص النحاس.

يجب موازنة تناول كل من الزنك والنحاس لتجنب أي نقص.

3. فيتامين D وفيتامين A

استهلاك جرعات كبيرة من فيتامين A يمكن أن يقلل من فعالية فيتامين D.

يُفضل التحكم في كميات فيتامين A لتحقيق الاستفادة المثلى من فيتامين D.

نصائح للحصول على أقصى فائدة من المكملات الغذائية

حتى تضمن الاستفادة القصوى من المكملات الغذائية وتجنب التداخلات، إليك بعض النصائح الهامة:

استشر طبيب أو أخصائي تغذية قبل تناول أي مكمل غذائي.

اقرأ التعليمات الموجودة على علبة المكمل بدقة واتبعها.

تناول المكملات التي تحتاج إلى امتصاص معين في الأوقات المناسبة من اليوم.

احرص على تناول وجبات غذائية متوازنة لتقليل الاعتماد على المكملات.

في الختام، تذكر أن التوازن هو المفتاح. المكملات الغذائية قد تكون ضرورية لتحسين الصحة، لكنها تحتاج إلى إدارة واعية لضمان عدم تعارضها واستفادة الجسم منها بشكل كامل.