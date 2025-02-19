أسرار الخصوصية: قراءة رسائل واتساب بدون علم الطرف الآخر

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 01:52 مساءً - متابعة- بتول ضوا

يهتم العديد من مستخدمي واتساب بالحفاظ على خصوصيتهم وقراءة الرسائل الواردة دون علم المرسل بذلك هناك عدة طرق يمكن استخدامها لتحقيق ذلك ولكن يجب التنويه إلى أن بعض هذه الطرق قد تؤثر على تجربة المستخدم للطرف الآخر

1. إيقاف تشغيل علامات القراءة: هذه هي الطريقة الأكثر شيوعًا حيث يمكنك ببساطة إيقاف تشغيل خاصية إيصالات القراءة في إعدادات الخصوصية في واتساب

عند إيقاف تشغيل هذه الخاصية لن يظهر للمرسل علامتي الصح الزرقاوين اللتين تشيران إلى قراءة الرسالة. ومع ذلك يجب ملاحظة أنك لن تتمكن أيضًا من رؤية علامات القراءة الخاصة بالمرسلين الآخرين

2. قراءة الرسائل من الإشعارات: يمكنك قراءة جزء من الرسالة من خلال الإشعارات التي تظهر على شاشة هاتفك دون فتح تطبيق واتساب، هذه الطريقة مفيدة للاطلاع السريع على محتوى الرسالة دون تنبيه المرسل

3. استخدام وضع الطائرة

قبل فتح رسالة واتساب قم بتفعيل وضع الطائرة على هاتفك

افتح واتساب واقرأ الرسالة

بعد ذلك قم بإغلاق واتساب وتعطيل وضع الطائرة

بهذه الطريقة لن يتم إرسال إشعار القراءة إلى المرسل

4 استخدام تطبيقات сторонних: هناك بعض التطبيقات التي تدعي أنها تسمح بقراءة رسائل واتساب سرًا ولكن استخدام هذه التطبيقات قد يشكل خطرًا على خصوصيتك وأمان بياناتك. ينصح بتجنب استخدام هذه التطبيقات والاعتماد على الطرق الرسمية التي يوفرها واتساب

يجب استخدام هذه الطرق بحذر واحترام لخصوصية الآخرين

قد يؤدي إيقاف تشغيل علامات القراءة إلى التأثير على التواصل مع الآخرين حيث لن تتمكن من معرفة ما إذا كانوا قد قرأوا رسائلك أم لا

ينصح دائمًا بالتعامل مع الآخرين بشفافية وصدق في التواصل