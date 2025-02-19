عادة صحية يومية تُنجيك من خطر السكتة الدماغية

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:55 مساءً - أهمية النشاط البدني في الوقاية من السكتة الدماغية

تعتبر النشاطات البدنية واحدة من العادات الصحية اليومية التي يمكن أن تساهم بشكل كبير في تخفيض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. تشكل السكتات الدماغية خطرًا صحيًا قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة وحتى الوفاة، ولهذا السبب من الضروري اتخاذ خطوات فعّالة للوقاية منها.

كيف يساهم النشاط البدني في تقليل مخاطر السكتة الدماغية؟

النشاط البدني له فوائد عديدة تؤثر إيجابيًا على صحة القلب والأوعية الدموية، والتي تعتبر ضرورية للوقاية من السكتات الدماغية. إليك بعض الطرق التي يمكن أن يساعد بها:

تحسين الدورة الدموية: يزيد النشاط البدني من تدفق الدم في الجسم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم.

يزيد النشاط البدني من تدفق الدم في الجسم، مما يساعد على تحسين الدورة الدموية وتقليل ضغط الدم. السيطرة على وزن الجسم: يساعد النشاط البدني المنتظم على الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من الضغط على القلب والأوعية الدموية.

يساعد النشاط البدني المنتظم على الحفاظ على وزن صحي، مما يقلل من الضغط على القلب والأوعية الدموية. تقليل مستويات الكوليسترول: تساهم التمارين في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساعد في الحفاظ على شرايين نظيفة وصحية.

تساهم التمارين في تقليل مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، مما يساعد في الحفاظ على شرايين نظيفة وصحية. تحسين الوظائف القلبية: يعزز النشاط البدني من كفاءة الجهاز القلبي الوعائي، مما يقلل من احتمالية التعرض لأمراض القلب والسكتات الدماغية.

أنشطة بدنية موصى بها يوميًا

للحصول على الفوائد الصحية المذكورة أعلاه، لا يلزم الاشتراك في التمارين الشاقة أو المرهقة. فيما يلي بعض الأنشطة اليومية التي يمكن أن تكون فعّالة:

المشي يومياً لمدة 30 دقيقة على الأقل.

ركوب الدراجة لفترة قصيرة محلياً.

القيام بتمارين اليوغا أو البيلاتس لتحسين المرونة واللياقة البدنية العامة.

استخدام الدرج بدلاً من المصعد للحصول على نشاط إضافي.

توجيهات للبدء في النشاط البدني

قبل البدء في أي نوع من النشاط البدني، من المهم استشارة الطبيب خاصة إن كنت تعاني من أي حالات صحية خاصة. ابدأ ببطء وقم بزيادة النشاط تدريجياً حتى يتكيف جسمك مع التمارين الجديدة.

في الختام، تكمن القوة في العادات اليومية. يمكن للنشاط البدني المنتظم أن يكون أداة فعّالة في الوقاية من السكتة الدماغية والعيش حياة طويلة وصحية. امنح نفسك فرصة لبدء روتين يومي جديد وقدم لجسمك الدعم الذي يحتاجه للبقاء في صحة جيدة.