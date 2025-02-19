بالميراس يؤكد رغبته بالتعاقد مع فيتور روكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:55 مساءً - كشفت ليلا بيريرا، رئيسة نادي بالميراس، عن رغبة ناديها بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي، فيتور روكي، خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تنتهي في البرازيل، مع ختام الشهر الحالي.

روكي انضم لصفوف ريال بيتيس، الصيف الماضي، على سبيل الإعارة قادماً من برشلونة، لمدة موسمين.

وقالت بيريرا في تصريحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “لو كان الأمر بيدي فقط، لتعاقدت مع فيتور روكي على الفور”.

واستدركت: “لكن هذا القرار لا يعود لي وحدي، بل يعتمد على أندية الأخرى، واللاعب نفسه، وممثليه”.

وشددت: “لو كنت صاحبة القرار الوحيد، لضمنت إتمام الصفقة قبل انتهاء الانتقالات الشتوية، ولكن بما أنها تتعلق بأطراف متعددة، فلا يمكنني تأكيد حدوثها”.

وأتمت حديثها بهذا الشأن: “نحن نعمل بلا توقف. لا فائدة من التعاقد مع اللاعبين لمجرد التعاقد، نحن بحاجة إلى نجوم من الطراز الأول لإضافة قوة إلى الفريق”.