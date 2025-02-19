لامين يامال يعلق على شكوى ريال مدريد بشأن التحكيم الإسباني

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 19 فبراير 2025 12:55 مساءً - أكد النجم الإسباني، لامين يامال، رغبته بالبقاء لسنوات عديدة رفقة برشلونة.

ويمتلك يامال عقداً مع النادي الكتالوني حتى صيف 2026.

وفي حديثه لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قال يامال: “أعتقد أنه لا أحد يشكك في مدى حبي لبرشلونة، ومدى رغبتي في البقاء هنا”.

وأضاف: “إذا كان الطرفان يريدان أن يحدث شيء، فسوف يحدث. أنا مدين لبرشلونة بكل شيء”.

وعن شكوى ريال مدريد بشأن التحكيم، علق قائلاً: لم نتحدث في غرفة الملابس عن خطاب ريال مدريد بشأن الحكام”.

وأضاف: “نحن نركز على الفوز ولا نولي اهتماماً للضجيج الخارجي”.

وتابع: “فرق مثل ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، لا يمكنها الشكوى من الحكام، فهي تحاول القيام بأفضل ما يمكن”.

واستكمل: “الحكام يحاولون بذل قصارى جهدهم، مهمة الحكم صعبة للغاية، لأنه في النهاية إذا احتسب قراراً لصالح طرف، سيشتكي الطرف الآخر”.

واختتم: “وإذا لم يشتكِ أحد، فسيأتي شخص من فريق آخر لا يشارك في المباراة ليشتكي”.