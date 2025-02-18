باولو سوزا: علينا أن نتحكم بالمباراة أمام الوحدات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:56 مساءً - تحدث باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، عن مواجهة الوحدات الأردني، غداً الأربعاء، في إياب الدور ال-16 لبطولة دوري أبطال آسيا (2).

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق شباب الأهلي بثنائية نظيفة.

وقال المدرب البرتغالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “المهم هو ما نعمل عليه وما تم تطبيقه خلال المباراة، وهذا يظهر العقلية التي نطمح إليها”.

وأردف: “كل الفريق يجب أن يهاجم ويدافع في نفس الوقت، ومع هذه الأفضلية التي نملكها لا يجب أن نتراجع، ولا بد من توافر الشغف والطموح، وأن نكون ملتزمين بكل المفاهيم التي نطبقها في المباريات”.

وأكمل: “بالنسبة لي يجب أن تكون العقلية صحيحة، ونتوقع أن يأخذ المنافس المخاطرة للتسجيل، لذلك يجب أن نتعامل مع هذا الأمر بالصورة المطلوبة”.

وأتم: “عندما يسعى منافسنا للتسجيل، علينا أن نكون متحكمين في المباراة من البداية للنهاية، ونجتهد لصنع الفرص وتسجيل الأهداف للخروج فائزين”.