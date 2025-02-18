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قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

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قائمة مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:56 مساءً - كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن قائمة فريقه لمواجهة ريال مدريد، غداً الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق ريال مدريد، بنتيجة 3-2.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون، ستيفان أورتيجا، سكوت كارسون.

خط الدفاع: ريكو لويس، ماتيوس نونيز، عبد القادر خوسانوف، روبن دياز، جون ستونز، ناثان آكي، جفارديول.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، إيلكاي جوندوجان، برناردو سيلفا، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين، كيفين دي بروين، جيمس ماكيتي.

خط الهجوم: سافيو، جيريمي دوكو، عمر مرموش، إيرلينج هالاند، جاك جريليش.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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