لتنظيف الجهاز الليمفاوي .. تناول هذه الأطعمة يوميًا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد تنظيف الجهاز الليمفاوي من العوامل الأساسية للحفاظ على كفاءة الجهاز المناعي، حيث يلعب هذا الجهاز دورًا محوريًا في مكافحة العدوى والتخلص من السموم. لذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالمغذيات الداعمة لصحة الجهاز الليمفاوي يُعد خطوة ضرورية لتعزيز وظائفه.

يجب أن يتضمن النظام الغذائي كميات وفيرة من الفواكه والخضروات، وذلك لدورها الفعال في تطهير الأمعاء من الفضلات بفضل محتواها الغني بالألياف الغذائية.

كما أن بعض الخضروات والفواكه، مثل التفاح، الجزر، البرتقال، السبانخ، التوت البري، والعنب، تحتوي على مضادات أكسدة تساعد على مكافحة الالتهابات وتعزيز صحة الجهاز المناعي.

يُنصح بتضمين البروتينات قليلة الدهون، مثل الدجاج والبقوليات، ضمن النظام الغذائي، حيث تساعد هذه الأطعمة على دعم وظائف الجهاز الليمفاوي وتحسين كفاءته في التخلص من السموم.

تُعد الأسماك الدهنية، مثل السلمون، التونة، والماكريل، من المصادر الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، والتي تساهم بشكل فعال في تنظيف الجهاز الليمفاوي وتقليل الالتهابات في الجسم.

تُوفر البذور والمكسرات، مثل الجوز، اللوز، بذور الشيا، وبذور الكتان، مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الألياف، البروتينات، وأحماض أوميجا 3، التي تساعد على تعزيز وظائف الجهاز الليمفاوي.

تلعب بعض الأعشاب والتوابل، مثل الكركم، الزنجبيل، والثوم، دورًا مهمًا في تنقية الجهاز الليمفاوي، بفضل خصائصها المضادة للالتهابات والميكروبات، بالإضافة إلى غناها بمضادات الأكسدة التي تعزز الدورة الدموية وتساعد على إزالة السموم من الجسم.