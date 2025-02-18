استشاري يحذر من تناول البيض النيء

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يُعد البيض من الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين بفضل قيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للصحة. ومع ذلك، يفضل بعض الأشخاص تناوله نيئًا، مما يثير تساؤلات حول مدى أمان هذه العادة الغذائية.

فيما يلي أضرار تناول البيض النيء، وفقًا لما أوضحه الدكتور مجدي نزيه، استشاري التثقيف والإعلام الغذائي.

أكد الدكتور مجدي نزيه أن استهلاك البيض دون طهي غير مستحب، مشيرًا إلى احتوائه على مادة الأفيدين الموجودة في زلال البيض، والتي تُعد من معوقات امتصاص البروتينات في الجسم.

وأوضح أن الإفراط في تناول زلال البيض النيء قد يؤدي إلى مضاعفات صحية، حيث يُعتبر مادة سامة عند استهلاكه بكميات كبيرة. لذلك، يُفضل طهي البيض لكسر تأثير الأفيدين وتجنب أضراره.

وأشار نزيه إلى ضرورة تجنب تناول صفار البيض غير المطهو جيدًا، نظرًا لاحتمالية احتوائه على بكتيريا السالمونيلا أو فيروس إنفلونزا الطيور، مما قد يشكل خطرًا على الصحة.

شدد استشاري التثقيف والإعلام الغذائي على أهمية طهي البيض لمدة 10 دقائق بعد غليان الماء، لتجنب أي مخاطر صحية. لكنه حذّر من الإفراط في مدة الطهي، حيث يؤدي ذلك إلى تقليل استفادة الجسم من الحديد والبروتينات الموجودة في البيض، والتي قد تتحول إلى لون زيتي عند طهيها لفترات طويلة.