ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة المجففة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:57 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تحتفظ الجوافة المجففة بقيمتها الغذائية العالية، مما يجعلها خيارًا صحيًا يمكن إدراجه في النظام الغذائي اليومي دون قلق. فعلى الرغم من تعرضها لعملية التجفيف، إلا أنها تظل غنية بالعناصر المفيدة التي تعزز صحة الجسم.

تعتبر الجوافة المجففة خيارًا مثاليًا لتعزيز صحة الجهاز الهضمي، حيث يؤدي التجفيف إلى تليين الألياف الغذائية الموجودة فيها، مما يسهل عملية الهضم. كما تساهم الألياف في تحسين حركة الأمعاء، وتعزيز نمو البكتيريا النافعة، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك.

نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من فيتامين C ومضادات الأكسدة، تلعب الجوافة المجففة دورًا فعالًا في تقوية الجهاز المناعي، مما يعزز قدرة الجسم على مقاومة العدوى.

توفر الجوافة المجففة فوائد كبيرة لصحة القلب والأوعية الدموية، وذلك للأسباب التالية:

-غناها بالألياف يساعد على خفض مستوى الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد في الدم.

-احتواؤها على البوتاسيوم يدعم وظائف القلب ويساعد في تنظيم ضغط الدم.

بفضل مضادات الأكسدة التي تحتويها، تساعد الجوافة المجففة على حماية البشرة من علامات التقدم في العمر، حيث تعمل على محاربة الشوارد الحرة التي تسبب الشيخوخة المبكرة.

تمتاز الجوافة المجففة بانخفاض سعراتها الحرارية، كما أن محتواها الغني بالألياف يمنح الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية اليومية، وبالتالي دعم فقدان الوزن.