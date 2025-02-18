الهلال يتجاوز الوصل ويعود لصدارة الترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:57 مساءً - تغلب الهلال السعودي على مستضيفه الوصل الإماراتي، بنتيجة 2-0، مساء اليوم، في الجولة الأخيرة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

ثنائية الهلال حملت توقيع كل من ماركوس ليوناردو (د14)، وسالم الدوسري (د49).

بهذه النتيجة، يختتم الهلال مرحلة الدوري في صدارة جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، ويأتي الوصل في المركز الخامس برصيد 11 نقطة.

وفي مباراة ثانية، فاز استقلال طهران على الريان القطري بنتيجة 2-0.

بهذا الفوز، رفع الاستقلال رصيده إلى 9 نقاط في المركز السادس، وتجمد رصيد الريان عند 8 نقاط في المركز السابع.