نيكو كوفاتش: لن نغير الكثير أمام سبورتنج لشبونة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:52 مساءً - تحدث نيكو كوفاتش، مدرب بوروسيا دورتموند، عن مواجهة سبورتنج لشبونة، غداً الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بفوز دورتموند بنتيجة 3-0.

وقال كوفاتش في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “لقد انتهى الشوط الأول فقط، وأتوقع أن تكون مباراة صعبة، وسنبذل أقصى جهد ممكن، ولن نغير الكثير أو ندخل في حسابات عديدة”.

وعن الخصم، أضاف: “نعلم أن بعض لاعبيهم الأساسيين سيغيبون، لكن اللاعبين الذين سيدخلون الآن سيرغبون بالتأكيد في إثبات أنفسهم أمام المدرب واستغلال فرصتهم. في كرة القدم، كل شيء ممكن، ولا يجب أن نستهين بأي شيء”.

وأتم كوفاتش: “بالتأكيد موقفنا ليس سهلاً، ولكنها فرصة لأن يتحسن الفريق ويخرج من الكبوة بشكل أقوى، ويجب أن نتحلى بالإيجابية لتتحسن الأمور في المستقبل”.