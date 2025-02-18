عادة يومية في السيارة تعرض أطفالك لخطر الإصابة بالسرطان

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:52 مساءً - أظهر معهد وولكوك للبحوث الطبية في دراسة جديدة أن بقايا السجائر الإلكترونية المتواجدة على أسطح السيارات قد تعرض الأطفال والمراهقين لمخاطر صحية خطيرة، حتى بعد فترة طويلة من انتهاء عملية التبخير.

تحذر الدراسة من أن التعرض لهذه البقايا قد يزيد من احتمالية التعرض للسموم المسببة للسرطان. كما تشير إلى أن السوائل غير النيكوتينية المستخدمة في السجائر الإلكترونية قد تؤدي إلى تدهور الذاكرة وزيادة مستويات القلق، مما يثير القلق بشأن التأثيرات طويلة الأمد للتدخين الإلكتروني.

وقد أوضح العلماء أن بقايا السجائر الإلكترونية تبقى على الأسطح لفترة طويلة بعد التبخير، ويمكن أن تنتقل عبر اللمس، مما يعرض الرضع والأطفال الصغار للخطر، خاصة عندما يلمسون الأسطح الملوثة ثم يضعون أيديهم في أفواههم.

تحتوي السوائل المستخدمة في السجائر الإلكترونية على مجموعة متنوعة من المواد الكيميائية التي تمنحها نكهات مختلفة، لكن تأثيراتها الكاملة على صحة الإنسان لا تزال غير معروفة.

في تجارب أجريت على الفئران، أدى التعرض لسائل بخار غير نيكوتيني إلى تدهور في الذاكرة قصيرة المدى.