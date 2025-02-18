تركتور الإيراني يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا (2)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 مساءً - حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، مساء اليوم، مباراة تركتور الإيراني وضيفه الخالدية البحريني، في إياب الدور ال-16 لبطولة دوري أبطال آسيا (2).

ثلاثية تركتور حملت توقيع كل من أمير زاده (د15)، توميسلاف ستركالج (د32)، ومهدي ترابي (د71)، فيما سجل أهداف الفريق البحريني كل من مهدي عبد الجبار “هدفين” (د59، د63)، ومحمد الرميحي (د93).

وكانت مباراة الذهاب بين الطرفين انتهت بتفوق الفريق الإيراني، بنتيجة 2-1، وبذلك يتأهل تركتور إلى ربع نهائي المسابقة بمحصلة المباراتين (5-4).