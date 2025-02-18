وزير الطاقة السعودي يستشهد بأغنية أحمد سعد في مؤتمر “إيجبس”

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 مساءً - خلال فعاليات مؤتمر “إيجبس” المنعقد في مصر، استشهد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، بأغنية الفنان المصري أحمد سعد من مسلسل “موضوع عائلي” في تحية للشعب المصري، مما أثار تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة من الفنان وجمهوره.

وفي كلمته التي ألقاها أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال الأمير: “أتمنى من فخامتكم أن تسمح لي بعفويتي المعروفة ومصريتي التي تعرفونها. لدي أمنية، إذا سمحتم لي، أن أوجه تحية للشعب المصري العزيز علينا جميعًا في كل أنحاء المملكة بلا استثناء”.

وأضاف: “كنت أشاهد مسلسلًا رائعًا، وفي نهاية الحلقة الأخيرة كانت هناك أغنية جميلة، مقدمتها بسيطة: ألف تحية للناس الحقيقية.. الناس العشرية.. أصحاب أحلى نفسية.. من في العالم يمكن أن ينطبق عليه ذلك إلا في مصر؟”.

وقد لاقت هذه الكلمات استحسان الحضور في المؤتمر، مما يعكس العلاقة القوية والصداقة العميقة بين الشعبين السعودي والمصري.

من جانبه، لم يتأخر أحمد سعد في التعليق على كلمات الأمير، حيث نشر عبر خاصية “الستوري” على حسابه.