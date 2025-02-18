شاكيرا تستأنف جولتها العالمية بعد تعرضها لأزمة صحية

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 مساءً - تستعد النجمة الكولومبية شاكيرا لاستئناف جولتها العالمية بعد إلغاء حفلها الذي كان مقررًا يوم الأحد في بيرو، نتيجة تعرضها لمشكلة صحية استدعت دخولها المستشفى.

وأعلنت شركة “ماستر لايف” المنظمة للحفل أن العرض المقرر يوم الاثنين 17 فبراير في الاستاد الوطني في ليما سيُقام كما هو مخطط له.

وقدمت الشركة شكرها لشاكيرا على جهودها في تأكيد إقامة الحفل، وأكدت أنها ستعلن قريبًا عن الموعد الجديد للحفل الذي تم إلغاؤه.

وفي منشور عبر “إنستغرام”، أوضحت شاكيرا أنها تعرضت لحالة صحية طارئة، حيث تم نقلها إلى غرفة الطوارئ، ونصح الأطباء بإلغاء الحفل. وأعربت عن حزنها لعدم قدرتها على تقديم العرض، معبرة عن أملها في التعافي قريبًا.

من جهة أخرى، نشرت شاكيرا إعلانًا عن حفل يوم الاثنين على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تضمن قائمة الأغاني التي ستؤديها في ليما، كما شكرت معجبيها في بيرو على ترحيبهم الحار.

يُذكر أن شاكيرا قد بدأت جولتها العالمية مؤخرًا، والتي تشمل عروضًا في أمريكا اللاتينية، على أن تنتقل إلى الولايات المتحدة في مايو 2025، حيث ستبدأ جولة هناك في شارلوت.