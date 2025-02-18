رودري يتحدث عن تطورات تعافيه من الإصابة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 05:49 مساءً - تحدث رودري، نجم مانشستر سيتي، عن آخر تطورات تعافيه من إصابته بقطع في الرباط الصليبي..

وقال رودري في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي: “أشعر أنني في حالة جيدة للغاية، كل شيء على ما يرام في رأسي، لا أشعر بعدم الاستقرار في الركبة، وأحتاج للحصول على القوة في عضلات الفخذ الرباعية، هذا الأمر الأكثر أهمية”.

وأضاف: “هناك ما تفكر فيه وهناك ما يفعله الجسم، لذلك عليك التأكد من تواصلهما مرة أخرى، لذا أشعر أنني بحالة جيدة”.

وتابع: “في مثل هذه اللحظة أحاول أن أكون إيجابياً وربما القيام بكل الأشياء التي لم تعتد عليها مثل المجيء إلى هنا (الولايات المتحدة)”.

وأتم: “أقضي وقتاً مع عائلتي وأعمل على أجزاء من جسدي للعودة أقوى”.