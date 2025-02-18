أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة مانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 05:49 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن قائمة فريقه لمواجهة مانشستر سيتي، غداً الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة عودة الثلاثي أنطونيو روديجر، دافيد ألابا، ولوكاس فاسكيز.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، أندريه لونين، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: ألابا، لوكاس فاسكيز، خيسوس فاييخو، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: جود بيلينجهام، كامافينجا، فيدي فالفيردي، لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، أردا جولر، داني سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، إندريك، رودريجو، إبراهيم دياز.