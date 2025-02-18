أتلتيكو مدريد يعلن طبيعة إصابة كوكي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:52 مساءً - كشف نادي أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها قائده، كوكي.

كوكي أصيب خلال مشاركته مع فريقه أمام سيلتا فيجو، والتي انتهت بنتيجة 1-1، ضمن مباريات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وأصدر نادي أتلتيكو مدريد بياناً رسمياً، اليوم، أكد من خلاله أن كوكي يعاني من إصابة عضلية في ساقه اليمنى.

وأفاد أتلتيكو في بيانه أن كوكي سيخضع لجلسات علاج طبيعي وإعادة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية، وسيحدد تطور إصابته موعد عودته للمنافسة.

ووفقاً لتقارير صحفية عديدة، فإن كوكي مرشح للغياب عن الملاعب لمدة شهر.

ويتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث على سلم ترتيب الليجا برصيد 50 نقطة.