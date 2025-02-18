هل يجب أن تترك وظيفتك بسبب بيئة العمل السامة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:52 مساءً - كيفية التعرف على بيئة العمل السامة

عند التفكير في بيئة العمل، تعتبر الثقافة التنظيمية وتفاعل الزملاء ومدى دعم الإدارة أمورًا حاسمة. بيئة العمل السامة تتصف بالأجواء المتوترة، وقلة التواصل، وعدم التقدير والاحترام، مما يؤدي في النهاية إلى تدهور الإنتاجية والصحة النفسية للموظفين.

علامات تشير إلى بيئة عمل سامة

من المهم أن تكون قادرًا على التعرف على العلامات التي تشير إلى بيئة عمل سامة. إليك بعض الأمور التي يجب أن تنتبه لها:

التوتر والضغط المتواصل: إذا كنت تشعر بالضغط المستمر دون وجود دعم أو تشجيع، قد تكون تعمل في بيئة غير صحية.

إذا كنت تشعر بالضغط المستمر دون وجود دعم أو تشجيع، قد تكون تعمل في بيئة غير صحية. انعدام الشفافية: التواصل غير الجيد والقرارات المبهمة يمكن أن يزيدا من سوء الفهم والاضطرابات في مكان العمل.

التواصل غير الجيد والقرارات المبهمة يمكن أن يزيدا من سوء الفهم والاضطرابات في مكان العمل. التقليل من شأن الجهد المبذول: عندما لا يتم الاعتراف بمساهماتك أو تقديم الشكر لك على عملك، فقد تشعر بالإحباط وعدم التحفيز.

عندما لا يتم الاعتراف بمساهماتك أو تقديم الشكر لك على عملك، فقد تشعر بالإحباط وعدم التحفيز. معدلات دوران عالية للموظفين: إذا كان هناك عدد كبير من الموظفين يتركون العمل بانتظام، فقد يكون ذلك دليلاً على بيئة عمل سامة.

عوامل يجب مراعاتها قبل ترك الوظيفة

ترك الوظيفة ليس قرارًا سهلًا، خاصة إذا كانت البيئة السامة تؤثر على صحتك وراحتك النفسية. قبل اتخاذ القرار، يجب النظر في عدد من العوامل:

الوضع المالي: تأكد من أن لديك خطة مالية تسمح لك بفترة انتقالية مريحة دون دخل ثابت.

تأكد من أن لديك خطة مالية تسمح لك بفترة انتقالية مريحة دون دخل ثابت. البحث عن الفرص الجديدة: تأكد من البدء في البحث عن وظيفة جديدة قبل تقديم استقالتك للاستفادة من الأمان الوظيفي.

تأكد من البدء في البحث عن وظيفة جديدة قبل تقديم استقالتك للاستفادة من الأمان الوظيفي. التحدث مع الإدارة: حاول التحدث مع مديرك أو الإدارة حول المشاكل التي تواجهها، فقد يساعد ذلك في تحسين الوضع.

حاول التحدث مع مديرك أو الإدارة حول المشاكل التي تواجهها، فقد يساعد ذلك في تحسين الوضع. التفكير في التداعيات: قم بتقييم مدى تأثير بيئة العمل السامة على صحتك النفسية والجسدية وهل تستحق الاستمرار.

خطوات لتحسين الوضع إذا قررت البقاء

إذا قررت البقاء في وظيفتك الحالية رغم البيئة السامة، يمكنك اتباع بعض الخطوات لتحسين تجربتك:

تطوير مهارات التواصل: حاول تحسين مهاراتك في التواصل لتقليل سوء الفهم وضمان نقل آرائك بفعالية.

حاول تحسين مهاراتك في التواصل لتقليل سوء الفهم وضمان نقل آرائك بفعالية. بناء شبكات دعم: كون علاقات جيدة مع الزملاء الداعمين يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير السلبية في العمل.

كون علاقات جيدة مع الزملاء الداعمين يمكن أن يساعد في التخفيف من تأثير السلبية في العمل. التوازن بين العمل والحياة الشخصية: احرص على تخصيص وقت للاسترخاء والأنشطة الترفيهية خارج العمل لتعزيز صحتك النفسية.

في النهاية، بيئة العمل لها تأثير كبير على حياتك اليومية، ومن المهم العمل على تحسينها أو اتخاذ قرارات تساعدك على حماية صحتك النفسية والجسدية.