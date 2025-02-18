بعد سن الأربعين .. 5 نصائح لفقدان الوزن

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

مع التقدم في العمر، خاصة بعد سن الأربعين، يصبح الجسم أكثر عرضة لاكتساب الوزن الزائد نتيجة للتغيرات الفسيولوجية، مثل الاضطرابات الهرمونية وانخفاض معدل الأيض. ومع ذلك، لا يزال من الممكن فقدان الوزن والحفاظ على الصحة من خلال اتباع بعض الإرشادات الفعالة.

فيما يلي مجموعة من النصائح التي تساعد على التحكم في الوزن بعد الأربعين.

تعد الخضراوات والفواكه من الأطعمة الأساسية التي ينبغي إدراجها في النظام الغذائي بعد الأربعين، نظرًا لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية، والتي تعزز الشعور بالشبع لفترات طويلة، مما يساعد في تقليل استهلاك السعرات الحرارية.

يُوصي خبراء التغذية بضرورة تناول وجبة الإفطار بانتظام، حيث تلعب دورًا هامًا في تقليل الشعور بالجوع خلال اليوم، مما يمنع الإفراط في تناول الطعام خلال الغداء. يُفضل أن تكون الوجبة غنية بالأطعمة الصحية، مثل دقيق الشوفان، أو خبز القمح الكامل مع الفاكهة، لضمان الإحساس بالشبع والحفاظ على مستوى الطاقة.

مع التقدم في العمر، يقل مستوى النشاط البدني، مما يستدعي الحرص على حساب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميًا، بناءً على معدل النشاط، لتجنب اكتساب وزن زائد.

من الضروري الابتعاد عن المشروبات الغازية بعد سن الأربعين، نظرًا لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر والسعرات الحرارية، مما قد يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسكري.

يُنصح بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة، مثل المشي السريع، لمدة لا تقل عن ساعتين ونصف أسبوعيًا، حيث يساعد النشاط البدني المنتظم في تعزيز عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على وزن صحي.