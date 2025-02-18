6 حلويات مفيدة لصحة كبدك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتقد الكثيرون أن الحلويات من الأطعمة التي يجب تجنبها للحفاظ على صحة الكبد، إذ يرتبط تناول السكر والدهون الزائدة بزيادة المخاطر على هذا العضو الحيوي. ولكن هل تعلم أنه يمكنك الاستمتاع بحلويات لذيذة دون الإضرار بالكبد؟

تُعد الشوكولاتة الداكنة خيارًا مثاليًا لمحبي الحلويات الذين يسعون لتناول بدائل صحية. فهي تحتوي على كمية أقل من السكر مقارنة بالشوكولاتة بالحليب أو البيضاء، مما يجعلها خيارًا أكثر أمانًا لصحة الكبد.

تعتبر الفواكه الحلويات الطبيعية المثالية، فهي غنية بالألياف، التي تلعب دورًا مهمًا في دعم صحة الكبد والمساعدة في تقليل خطر الإصابة بـ الكبد الدهني.

لمن يفضلون المذاق الدافئ والمريح، تُعد الفاكهة المخبوزة خيارًا رائعًا.

إذا كنت تفضل الحلويات الباردة، فإن الفواكه المجمدة تقدم بديلاً صحياً ومنعشًا.

يمكنك تحضير كوكيز صحية في المنزل باستخدام بدائل طبيعية للسكر والدهون غير الصحية.

يمكنك الاستمتاع بـ براونيز صحي دون التأثير سلبًا على الكبد، باستخدام الفاصوليا السوداء كمكون رئيسي.