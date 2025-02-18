القراصيا.. فاكهة مجففة بفوائد مذهلة للهضم وصحة العظام

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعد القراصيا (البرقوق المجفف) من الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزز قوة العظام، وتساعد في تعويض نقص المعادن. ومع ذلك، قد تسبب لبعض الأشخاص الغازات والانتفاخ عند تناولها بكميات كبيرة.

يُصنع عصير القراصيا من البرقوق المجفف، ويتميز بمحتواه العالي من المغذيات، مع مؤشر جلايسيمي منخفض، مما يعني أنه لا يسبب ارتفاعًا سريعًا في مستويات السكر في الدم.

تساعد القراصيا في تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، وهو أحد المشكلات الشائعة لدى كبار السن والرضع. تعمل الألياف الموجودة فيها على تسهيل حركة الأمعاء، بينما يحتوي عصير القراصيا على السوربيتول، الذي يعمل كملين طبيعي.

تناول الألياف قد يساعد في تقليل أعراض فرط نشاط المثانة، حيث يساهم في تحسين عملية الإخراج، مما يقلل من الضغط على المثانة ويحد من الحاجة المتكررة للتبول.

القراصيا غنية بالبوتاسيوم، وهو معدن ضروري للحفاظ على توازن السوائل، وتنظيم ضربات القلب، وتحسين وظائف الأعصاب والعضلات، ما يجعلها خيارًا مفيدًا لدعم الصحة العامة.

يحتوي البرقوق المجفف على معادن أساسية مثل النحاس، والمغنيسيوم، وفيتامين ك، والتي تلعب دورًا مهمًا في تقوية العظام وتقليل خطر الإصابة بهشاشتها.

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في القراصيا على تقليل الالتهابات، ودعم صحة القلب، ومكافحة تأثيرات الشيخوخة.

تُعتبر القراصيا خيارًا صحيًا وطبيعيًا لتحسين الهضم، ودعم صحة العظام، وتعزيز وظائف الجسم المختلفة. ومع ذلك، يُفضل تناولها باعتدال لتجنب أي آثار جانبية مثل الانتفاخ أو اضطرابات الجهاز الهضمي.