نصائح للتعامل مع زملاء العمل السامين

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 مساءً - التعرف على تأثير زملاء العمل السامين

إذا كنت تعمل في بيئة تتضمن زملاء سامة، فربما تكون قد شعرت بالتوتر والإجهاد الناجمين عن تفاعلاتك اليومية معهم. التعامل مع زملاء العمل السامين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على صحتك النفسية والبدنية، لذا من الضروري التعرف على تأثيرهم والعمل على تقليل ذلك التأثير بقدر الإمكان.

استراتيجيات للتعامل مع الزملاء السامّين

1. الحفاظ على هدوئك

أحيانًا يكون أفضل رد فعل هو عدم الانخراط في الجدال أو الصراع. من المهم الحفاظ على هدوئك وعدم السماح للآخرين بإثارة غضبك. التنفس العميق وأخذ بعض اللحظات للتهدئة يمكن أن يكون كافيًا لتجاوز اللحظات الصعبة.

2. وضع حدود واضحة

حدد حدوداً واضحة ومهنية مع زملائك. عدم السماح لزميلك السام بتخطّي هذه الحدود هو خطوة أساسية للحفاظ على صحتك النفسية.

لا تستجب للاستفزازات الشخصية.

تجنب الانخراط في النميمة والقصص السلبية.

أعلم زميلك بلطف عندما يتخطى حدوده.

3. البحث عن الدعم

التحدث إلى مديرك أو قسم الموارد البشرية يمكن أن يكون مفيدًا إذا كانت تصرفات زميلك السام تؤثر على عملك بصورة كبيرة. الدعم النفسي من زملاء آخرين قد يكون مفيداً أيضاً.

إيجاد بيئة عمل صحية

تحسين التفاعل مع زملاء العمل يتطلب التركيز على العمل الجماعي والتواصل الفعّال. اشترك في أنشطة لبناء الفريق وحاول إقامة علاقات إيجابية مع بقية زملائك. العمل في بيئة صحية يعزز الإبداع والإنتاجية.

الخاتمة

بغض النظر عن الموقف الذي يواجهك، تذكر دائماً أن سلامتك وصحتك النفسية يجب أن تكون أولويتك. التحلي بالمرونة والقدرة على السيطرة على ردود أفعالك يساهم في تقليل تأثير الزملاء السامّين ويعزز من جودة حياتك المهنية.