طريقة تحضير تونر البشرة الطبيعي في منزلك

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 مساءً - فوائد التونر الطبيعي للبشرة

تحظى العناية بالبشرة بأهمية كبيرة لدى الكثيرين، ويعد استخدام التونر جزءًا أساسيًا من روتين العناية بالبشرة. التونر الطبيعي يساهم في تحسين ملمس البشرة وتنقيتها من الشوائب، كما يساعد في توازن مستويات الحموضة ومكافحة الالتهابات. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يمد البشرة بالترطيب اللازم ويجعلها تبدو مشرقة ونضرة.

المكونات المطلوبة لتحضير تونر البشرة الطبيعي

قبل أن نبدأ في تحضير التونر، ستحتاجين إلى بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في معظم المنازل أو يمكن الحصول عليها بسهولة من الأسواق. وهذه هي المكونات الأساسية:

نصف كوب من ماء الورد الطبيعي

ربع كوب من خل التفاح العضوي

10 قطرات من زيت اللافندر العطري

10 قطرات من زيت شجرة الشاي العطري

زجاجة رشاشة زجاجية لتخزين التونر فيها

خطوات تحضير التونر الطبيعي

إليك خطوات بسيطة وسهلة لتحضير تونر طبيعي يمنح بشرتك العناية التي تستحقها:

الخطوة الأولى: تعقيم زجاجة الرش

قومي بتعقيم زجاجة الرش الزجاجية بغسلها جيدًا بالماء والصابون، ثم شطفها بالماء الساخن وتركها لتجف تمامًا قبل استخدامها.

الخطوة الثانية: مزج المكونات

في وعاء نظيف، قومي بخلط ماء الورد وخل التفاح معًا. امزجي المكونات جيدًا لضمان حصولك على سائل متجانس.

الخطوة الثالثة: إضافة الزيوت العطرية

أضيفي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي إلى خليط ماء الورد وخل التفاح، ثم قلبي المكونات بحذر لضمان توزيع الزيوت بالتساوي في السائل.

الخطوة الرابعة: تعبئة التونر

باستخدام قمع صغير، اسكبي الخليط الناتج في زجاجة الرش المعقمة. تأكدي من إغلاق الزجاجة بإحكام لتحافظي على جودة التونر.

كيفية استخدام التونر الطبيعي

استخدمي التونر بعد تنظيف بشرتك بالغسول المناسب. رجي الزجاجة جيدًا قبل الاستخدام، ثم رشي كمية مناسبة من التونر على قطعة قطنية وامسحي بها وجهك بلطف، متجنبة منطقة العينين. استخدمي التونر مرتين يوميًا، صباحًا ومساءً، للحصول على أفضل النتائج.

باتباعك لهذه الخطوات السهلة، يمكنك تحضير تونر طبيعي وفعال يمنح بشرتك النضارة والتألق الذي لطالما حلمتِ به.