بيئة العمل السامة: كيف تتعرف عليها وتتعامل معها؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:50 مساءً - علامات كشف بيئة العمل السامة

في الكثير من الأحيان، قد نجد أنفسنا في بيئة عمل تبدو في البداية عادية ومدهشة، لكنها تخفي تحت السطح سمومًا قد تؤثر على صحتنا النفسية والبدنية. لذلك، من المهم التعرف على العلامات التي تدل على بيئة العمل السامة. إليك بعض هذه العلامات:

التواصل السلبي والمحاباة: حيث يتم تبادل الانتقادات المستمرة وعدم مراعاة مشاعر الموظفين.

انعدام الثقة: حيث يفتقر الموظفون للإحساس بالأمان والدعم من الإدارة.

ارتفاع نسبة الدوران الوظيفي: مما يدل على رحيل الموظفين باستمرار بسبب عدم راحتهم.

عدم التوازن بين العمل والحياة: حيث يتوقع من الموظفين العمل لساعات طويلة دون احترام لحياتهم الشخصية.

الإدارة السلبية: مثل التسلط أو نقص الدعم والتوجيه.

كيفية التعامل مع بيئة العمل السامة

بعد التعرف على العلامات التي تدل على بيئة العمل السامة، يأتي السؤال المهم: كيف يمكن التعامل مع مثل هذه البيئة؟ في ما يلي بعض الخطوات التي قد تساعد في تحسين وضعك:

التواصل المفتوح والصريح

حاول التحدث بصراحة مع مديرك أو قسم الموارد البشرية حول المشاكل التي تواجهها. قد لا تكون المشكلة معروفة للجميع، ويمكن أن يكون هذا الحوار بداية للتغيير.

البحث عن الدعم

ابحث عن زملاء يشاركونك نفس القيم، وتبادلوا الدعم والنصائح فيما بينكم. في كثير من الحالات، يمكن أن يشكل الزملاء العائلة الثانية التي تدعمك خلال الأوقات الصعبة.

التطوير الذاتي

استثمر في نفسك من خلال تعلم مهارات جديدة أو البحث عن مجالات عمل جديدة تساعدك على النمو وتطوير مسارك المهني بعيدًا عن بيئات العمل السامة.

العمل على حدودك الشخصية

كن واضحًا بشأن ما يمكنك وما لا يمكنك تحمّله في العمل. من المهم أن تحفظ حقوقك ولا تقبل بأن تُعامَل بطريقة تقلل من شأنك.

النظر في خيارات بديلة

إذا استمر الوضع السام وتأكدت من عدم وجود أي تحسن، قد يكون البحث عن وظيفة جديدة هو الحل الأفضل. اعرف قيمتك ولا تخف من السعي وراء الفرص التي تستحقها.

تذكّر دائمًا أنك تحتاج إلى بيئة عمل صحية لتعطي أفضل ما لديك وتحافظ على صحتك النفسية والجسدية. لا تستهين بالأمر وكن مستعدًا لاتخاذ الخطوات اللازمة من أجل مصلحتك الشخصية والمهنية.