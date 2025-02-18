نصائح طبية.. أسباب تنميل الرجلين وطرق التعامل معها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:50 مساءً - ما هو تنميل الرجلين وأسبابه؟

تنميل الرجلين هو شعور غير مريح يمكن أن يحدث لأي شخص من وقت لآخر. يمكن أن يكون السبب بسيطًا مثل الجلوس في وضع واحد لفترة طويلة، أو قد يكون علامة على مشكلة صحية أكبر. إليك بعض الأسباب الشائعة لتنميل الرجلين:

الجلوس في وضعية غير مريحة لفترة طويلة

نقص الفيتامينات والمعادن، مثل فيتامين B12 أو المغنيسيوم

الاضطرابات العصبية مثل الاعتلال العصبي السكري

الأمراض المزمنة مثل السكري أو مرض الشريان المحيطي

الإصابات التي تؤثر على الأعصاب أو الأوعية الدموية

طرق التعامل مع تنميل الرجلين

إذا كنت تعاني من تنميل في الرجلين بشكل متكرر، فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها للتخفيف من ذلك. من المهم أيضًا التحدث مع طبيبك إذا كان التنميل يؤثر على حياتك اليومية. إليك بعض الطرق للتعامل مع هذا الخلل:

تحسين وضعيتك أثناء الجلوس

حاول تجنب الجلوس في وضعية واحدة لفترات طويلة. قم بتغيير وضعيتك بانتظام واستخدم كرسيًا يدعم ظهرك بشكل صحيح.

ممارسة التمارين الرياضية

قم بإجراء التمارين البسيطة التي تساهم في تحسين الدورة الدموية، مثل المشي أو السباحة. هذه الأنشطة يمكن أن تساعد في تقليل تنميل الرجلين بشكل كبير.

التغذية السليمة

تأكد من أن نظامك الغذائي يحتوي على الفيتامينات والمعادن الضرورية، وخصوصًا فيتامين B12 والمغنيسيوم.

الإقلاع عن التدخين

إذا كنت تدخن، فإن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يحسن بشكل كبير من الدورة الدموية ويقلل من الأعراض المرتبطة بتنميل الرجلين.

استشارة الطبيب

إذا كان تنميل الرجلين مستمرًا ويؤثر على نوعية حياتك، فمن المهم استشارة الطبيب لتحديد السبب الدقيق ووصف العلاج الملائم.

بانتباهك لهذه النصائح، يمكنك الحد من تنميل الرجلين وتحسين نوعية حياتك. التأكد من تناول النظام الغذائي المتوازن والحفاظ على النشاط البدني يمكن أن يكون لهما تأثير كبير على صحتك العامة.