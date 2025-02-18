آرني سلوت: المواجهة أمام أستون فيلا ستكون صعبة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 01:50 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام أستون فيلا، التي ستقام غداً الأربعاء، في مباراة مقدمة من الجولة 29 في الدوري الإنكليزي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال سلوت: “أستون فيلا لديهم مدرب جيد جداً، إنه فريق قوي سنواجهه، كل مباراة في هذه الفترة صعبة”.

وعن ماركوس راشفورد، مهاجم أستون فيلا، علق قائلاً: “إنه لاعب جيد جداً، آمل أن ينجح في أستون فيلا، ولكن ليس غداً (يضحك) سأكون مندهشاً إن لم ينجح في الشهور القادمة”.

وعن كون ليفربول هو الأقرب لحصد لقب الدوري، أوضح: “ضمان الفوز في هذا الدوري بعد التقدم بهدف فقط أمر صعب دائماً، أنا نوع من المدربين الذين إذا كنا نتقدم بـ 25 نقطة ومتبقي 10 مباريات سأفكر بأنه لا يزال علينا الفوز بمباراتان بعد”.

وتابع: “أعتقد أن هناك 13 مباراة يجب لعبها وأن المباراة التالية ستكون الأكثر أهمية، بدءاً من أستون فيلا على أرضه”.

وواصل: “مرة أخرى مباراة صعبة بالنسبة لنا، لديهم سجل رائع على أرضهم وربما أكثر إذا لعبوا في المساء، لذلك نعلم أنها ستكون تحدياً، لكن لدينا أيضاً سجل جيد خارج الأرض هذا الموسم”.

وأتم: “لقد قدمنا ​​أداءً جيداً هذا الموسم بشكل عام أيضاً، لذا أعتقد أنها مباراة يتطلع إليها الجميع، لرؤية هذين الفريقين يلعبان ضد بعضهما البعض”.