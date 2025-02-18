نشكركم على متابعتكم خبر أطعمة لا يجب وضعها في الفريزر: دليلك لتجنب أخطاء التخزين الشائعة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة- بتول ضوا

التخزين في الفريزر هو أحد أفضل الطرق لحفظ الطعام لفترات طويلة، ولكن ليس كل الأطعمة تتحمل التجميد. بعض الأطعمة قد تفقد قيمتها الغذائية أو تتغير قوامها أو حتى تفسد عند وضعها في الفريزر. في هذا المقال، سنستعرض 10 أطعمة ماينفعش تخزنيها في الفريزر، مع توضيح الأسباب وراء ذلك.

1. الخضروات الورقية: الخضروات مثل الخس والسبانخ تفقد قوامها المقرمش وتصبح مائية بعد التجميد. عند إذابتها، تصبح طرية وغير صالحة للاستخدام في السلطات.

2. البيض النيء بقشره: البيض النيء يتوسع عند التجميد، مما قد يؤدي إلى تشقق القشرة وتلوث البيضة. إذا كنت ترغب في تجميد البيض، قم بكسرها ووضعها في وعاء محكم الغلق.

3. الألبان السائلة: الحليب والكريمة السائلة قد تنفصل وتفقد قوامها الأصلي بعد التجميد. يمكن أن تصبح متكتلة وغير مناسبة للاستخدام في الوصفات.

4. المايونيز: المايونيز يتفكك عند التجميد، مما يؤدي إلى انفصال الزيت عن المكونات الأخرى. هذا يجعل قوامه غير مستساغ بعد الإذابة.

5. الفواكه الطازجة ذات المحتوى المائي العالي: الفواكه مثل البطيخ والبرتقال تفقد قوامها وتصبح مائية بعد التجميد. يمكن استخدامها في العصائر بعد التجميد، لكنها لن تكون مناسبة للأكل طازجة.

6. البطاطس النيئة: البطاطس النيئة تصبح طرية ومائية بعد التجميد، مما يفقدها قوامها المقرمش. إذا كنت ترغب في تجميد البطاطس، قم بسلقها أولًا.

7. الأجبان الطرية: الأجبان مثل الجبنة القريش أو الفيتا تفقد قوامها وتصبح مائية بعد التجميد. الأجبان الصلبة مثل الشيدر يمكن تجميدها، لكن قد تتغير قوامها قليلاً.

8. الأطعمة المقلية: الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية تصبح طرية ودهنية بعد التجميد. عند إعادة تسخينها، تفقد قرمشتها وتصبح غير شهية.

9. الأرز المطبوخ: الأرز المطبوخ قد يصبح جافًا أو متكتلًا بعد التجميد. إذا كنت ترغب في تجميد الأرز، قم بتخزينه مع القليل من الماء أو المرق للحفاظ على رطوبته.

10. الصلصات الكريمية: الصلصات التي تحتوي على الكريمة أو الجبن قد تنفصل وتصبح غير متجانسة بعد التجميد. هذا يجعلها غير مناسبة للاستخدام بعد الإذابة.

– تأكد من تغليف الأطعمة بشكل محكم قبل وضعها في الفريزر لتجنب حروق التجميد.

– قم بتقسيم الأطعمة إلى كميات صغيرة لتسهيل عملية الإذابة.

– اكتب تاريخ التخزين على العبوات لتجنب استخدام الأطعمة بعد انتهاء فترة صلاحيتها.

التخزين في الفريزر يمكن أن يكون مفيدًا جدًا، لكنه ليس مناسبًا لجميع الأطعمة. بتجنب تجميد هذه الأطعمة، يمكنك الحفاظ على جودة وقيمة ما تأكله. شارك هذه النصائح مع أصدقائك وعائلتك لتجنب أخطاء التخزين الشائعة!