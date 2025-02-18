“برجيل القابضة” تطلق خطة لإنشاء شبكة لعلاج الأورام بالإشعاع في دول الخليج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت مجموعة برجيل القابضة، عن خطتها لإنشاء شبكة رائدة لعلاج الأورام بالإشعاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بعد استحواذها على حصة 80% في مركز أدفانس كير لتشخيص وعلاج الأورام (ACOC) في دبي، المتخصص في العلاج الإشعاعي والطب النووي وخدمات العلاج الكيميائي.

وبحسب “وام”، تأتي هذه الخطوة كجزء من إستراتيجية برجيل لتحسين رعاية مرضى السرطان في المنطقة، من خلال الاستفادة من خبرة المركز في بناء شبكة طبية تقدم علاج الأورام المتقدم والمتاح.

وتم الاستحواذ مقابل 92 مليون درهم مع خيار الاستحواذ على الحصة المتبقية في المستقبل.

وتهدف الشبكة التي سيتم إنشاؤها تحت علامة “مركز أدفانس كير”، إلى تحسين الوصول إلى العلاج المتخصص في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وستتسع المراكز المستقلة في الإمارات ودول الخليج، لتصبح نقاط موثوقة للعلاج الإشعاعي مزودة بأحدث تقنيات العلاج مثل أنظمة LINAC الحديثة وتخطيط الإشعاع باستخدام الذكاء الاصطناعي وأدوات التصوير الدقيقة.

وسيتم دعم هذه الشبكة بمرافق ومعهد برجيل للأورام (BCI) الذي يقدم علاج السرطان المتقدم، مما يسمح للمرضى الذين يحتاجون إلى جراحة الأورام أو العلاج المناعي أو الجراحة الروبوتية أو زرع نخاع العظم بتلقي رعاية شاملة ومتكاملة.

وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لمجموعة برجيل القابضة، إن رؤية المجموعة تتمثل في بناء شبكة شاملة ومتقدمة لعلاج الأورام في دول مجلس التعاون الخليجي، مما يلبي الاحتياجات المتزايدة للرعاية المتخصصة في السرطان، لافتا إلى أنه من خلال تطوير المركز سيتم توفير العلاج الإشعاعي عالي الجودة وتحسين نتائج الرعاية الصحية في المنطقة.

وأضاف أنه من خلال هذه المبادرة تسعى المجموعة إلى تعزيز مكانتها مزودا رئيسيا للرعاية الصحية في منطقة الخليج، وتوفير علاج فعال لمرضى السرطان في الوقت المناسب.