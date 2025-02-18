روديجر يثير القلق داخل ريال مدريد قبل مواجهة السيتي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:49 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد يشعر بالقلق بسبب حالة مدافعه الألماني، أنطونيو روديجر، قبل مواجهة مانشستر سيتي.

ويستضيف ريال مدريد نظيره السيتي، غداً الأربعاء، في إياب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لما ذكره شبكة “ريليفو” الإسبانية، فإن روديجر تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها، وسيتواجد في قائمة ريال مدريد بالفعل لمواجهة مانشستر سيتي.

وأشارت الشبكة، أن أنشيلوتي يفكر بشكل جاد في أن يبدأ روديجر المباراة بشكل أساسي، ولكن هناك تخوف كبير من أن تتفاقم الإصابة مرة أخرى ويغيب لفترة أطول.

خلال الموسم الحالي، شارك روديجر في 35 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفين.