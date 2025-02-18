أسرار نوم هانئ لطفلك: خطوات بسيطة لليالي هادئة وهادئة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 11:49 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

يعتبر نوم الطفل من أهم الأمور التي تشغل بال الأهل، خاصة عندما يتعلق الأمر بضمان حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم المريح والمتواصل. النوم الجيد ليس ضرورياً فقط لصحة الطفل ونموه، بل أيضاً لراحة الوالدين. لكن كيف يمكنك مساعدة طفلك على النوم بسلام طوال الليل؟

1. إنشاء روتين نوم ثابت: الروتين هو المفتاح لمساعدة الطفل على النوم بشكل أفضل. يمكن أن يشمل الروتن حماماً دافئاً، قراءة قصة، أو سماع موسيقى هادئة. تكرار هذا الروتين كل ليلة يساعد الطفل على فهم أن وقت النوم قد حان.

2. توفير بيئة نوم مريحة: تأكدي من أن غرفة الطفل مظلمة وهادئة وذات درجة حرارة مناسبة. يمكن استخدام إضاءة خافتة أو ضوء ليلي إذا كان الطفل يخاف من الظلام. كما أن السرير المريح والملابس الناعمة تساهم في جعل النوم أكثر راحة.

3. تجنب المنبهات قبل النوم: قللي من تعرض الطفل للأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون أو الهواتف الذكية قبل النوم بساعة على الأقل. الضوء الأزرق المنبعث من هذه الأجهزة يمكن أن يؤثر على إنتاج هرمون الميلاتونين، الذي يساعد على النوم.

4. تعليم الطفل النوم بمفرده: من المهم أن يتعلم الطفل النوم بمفرده دون الاعتماد على وجود الوالدين. يمكن البدء بترك الطفل في سريره وهو مستيقظ قليلاً، مع طمأنته بأنك قريبة منه.

5. مراقبة أوقات القيلولة: تأكدي من أن قيلولة الطفل ليست طويلة جداً أو قريبة من وقت النوم ليلاً. القيلولة المفرطة يمكن أن تجعل من الصعب على الطفل النوم ليلاً.

6. تقديم وجبة خفيفة قبل النوم: وجبة خفيفة وصحية قبل النوم يمكن أن تساعد الطفل على الشعور بالشبع والاستعداد للنوم. تجنبي الأطعمة السكرية أو التي تحتوي على كافيين.

7. التعامل مع المخاوف الليلية: إذا كان الطفل يعاني من مخاوف ليلية مثل الكوابيس أو الخوف من الظلام، تحدثي معه بهدوء وطمئنيه. يمكن استخدام ألعاب أو دمى محشوة لتوفير شعور بالأمان.

8. التحلي بالصبر: التغيير لا يحدث بين ليلة وضحاها. قد يستغرق تعويد الطفل على النوم بمفرده أو اتباع روتين نوم جديد بعض الوقت. كوني صبورة واستمري في المحاولة.

مساعدة الطفل على النوم بسلام طوال الليل تتطلب الصبر والالتزام بروتين ثابت. من خلال توفير بيئة نوم مريحة وتعليم الطفل عادات نوم صحية، يمكنك ضمان حصوله على قسط كافٍ من النوم المريح. تذكري أن كل طفل مختلف، لذا قد تحتاجين إلى تجربة عدة طرق قبل العثور على ما يناسب طفلك.