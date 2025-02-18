برشلونة يعاقب جوليس كوندي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:55 صباحاً - غاب جوليس كوندي عن مباراة فريقه، برشلونة، أمام رايو فاليكانو (1-0) دونوجود إصابة تفرض ذلك.

وسُئل مدرب برشلونة هانز فليك بعد المباراة عن الأمر، وفيما إذا كان قراراً تأديبياً، حيث رد: إنه جزء من كرة القدم، تلك الأشياء تحدث، لا يوجد المزيد حول ذلك… نعقد اجتماعين أو ثلاثة قبل المباراة، من المهم للغاية أن يكون اللاعبون حاضرين، وليس من الصعب الوصول في الموعد المحدد.

وأضاف: الأمر يتعلق باحترام زملائك، لقد وصل كوندي متأخراً، وهذه قاعدة واضحة في النادي، لا يمكن أن يحدث هذا وقد حدث اليوم.