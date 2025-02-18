دوري أبطال الخليج: العربي القطري يواجه الرفاع البحريني

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:55 صباحاً - تجري اليوم، الثلاثا، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج بكرة القدم، حيث يلعب الاتفاق السعودي مع القادسية الكويتي الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب العربي القطري مع الرفاع البحريني.

ترتيب المجموعة الثانية

1- الاتفاق: 12 نقطة

2- القادسية: 8 نقاط

3- الرفاع: 7 نقاط

4- العربي: نقطة واحدة