نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال الخليج: العربي القطري يواجه الرفاع البحريني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:55 صباحاً - تجري اليوم، الثلاثا، مباراتا الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية من دوري أبطال الخليج بكرة القدم، حيث يلعب الاتفاق السعودي مع القادسية الكويتي الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب العربي القطري مع الرفاع البحريني.
ترتيب المجموعة الثانية
1- الاتفاق: 12 نقطة
2- القادسية: 8 نقاط
3- الرفاع: 7 نقاط
4- العربي: نقطة واحدة