الاستقالة من العمل السام: كيف تحمي صحتك النفسية وتتخلص من بيئة العمل السامة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 09:55 صباحاً - فهم تأثير بيئة العمل السامة على الصحة النفسية

في السنوات الأخيرة، أصبح الاهتمام بالصحة النفسية في العمل موضوعًا أساسيًا للنقاش، حيث أظهرت الدراسات أن بيئة العمل السامة يمكن أن تؤثر بشكل سلبي على الصحة النفسية للعاملين. الأجواء السلبية في العمل قد تتضمن عناصر مثل التوتر المستمر، التنافس غير الصحي، والقيادة السلبية. هذه العوامل تؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة مستويات التوتر والقلق، وفي بعض الحالات، يمكن أن تؤدي إلى الاحتراق النفسي.

علامات بيئة العمل السامة

هناك عدة علامات يمكن أن تدل على أنك تعمل في بيئة سامة، وتشمل:

عدم التقدير والاعتراف بالجهود المبذولة.

التواصل السلبي والمضايقات اللفظية.

توزيع غير عادل للمهام والضغوط.

نقص الدعم والإشراف من الإدارة.

إذا كنت تواجه هذه العلامات بشكل مستمر، فإن ذلك قد يكون مؤشرًا على الحاجة للنظر في تغيير وظيفتك لحماية صحتك النفسية.

كيف تحمي صحتك النفسية في بيئة عمل سامة

على الرغم من صعوبة التعامل مع بيئة العمل السامة، هناك استراتيجيات يمكنك استخدامها لحماية نفسك:

تحديد الأولويات: ركز على مهامك الأساسية وحاول تقليل التفاعل مع العناصر السلبية.

ركز على مهامك الأساسية وحاول تقليل التفاعل مع العناصر السلبية. التواصل بوضوح: عبر عن مشاكلك واطلب الدعم من الزملاء أو الإدارة إذا كانت الأمور لا تطاق.

عبر عن مشاكلك واطلب الدعم من الزملاء أو الإدارة إذا كانت الأمور لا تطاق. العناية بالنفس: احرص على ممارسة الأنشطة التي تحسن من حالتك النفسية خارج العمل، كالتنزه أو ممارسة اليوغا.

احرص على ممارسة الأنشطة التي تحسن من حالتك النفسية خارج العمل، كالتنزه أو ممارسة اليوغا. طلب المشورة المهنية: لا تتردد في اللجوء إلى أخصائي نفسي للحصول على دعم إضافي.

الاستقالة: متى يصبح الخيار الأفضل؟

عندما تصبح بيئة العمل السامة عبئًا لا يمكن تحمله وتبدأ بأخذ أثر كبير على صحتك النفسية والجسدية، قد يكون الوقت قد حان للنظر في الاستقالة. إليك بعض المؤشرات التي تشير إلى أن الاستقالة قد تكون الخيار الأفضل:

الإحساس المتواصل بالإرهاق والإجهاد النفسي.

الافتقار إلى الفرص للنمو والتطور المهني.

انعدام الثقة بالنفس وتدهور العلاقة مع الزملاء.

اتخاذ قرار الاستقالة ليس بالأمر السهل، ولكنه قد يكون الخطوة اللازمة لاستعادة توازنك النفسي والبدء في بيئة عمل أكثر صحة وإيجابية.