نصائح مهمة وعديدة لمرضى السكري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - “`html

النظام الغذائي المتوازن

من المهم لمرضى السكري تناول نظام غذائي متوازن يشمل جميع العناصر الغذائية الأساسية. يجب التركيز على تناول الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والحد من تناول السكريات والدهون المشبعة.

نصائح حول الأطعمة

ابدأ وجبتك بتناول السلطة الغنية بالألياف.

اختار البروتينات النباتية مثل البقوليات والعدس.

تجنب المشروبات الغازية والمعلبة عالية السكر.

ممارسة النشاط البدني بانتظام

ممارسة الرياضة والنشاط البدني بانتظام يعتبر من العوامل الأساسية للتحكم في مستوى السكر في الدم. يمكن للتمارين الخفيفة مثل المشي أو ركوب الدراجة أو السباحة أن تكون فعالة أيضًا.

أفكار لنشاط بدني مناسب

المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.

ممارسة اليوغا أو تمارين الاسترخاء.

المشاركة في دروس الرقص الممتعة.

مراقبة مستوى السكر بانتظام

يعد رصد مستوى السكر في الدم جزءًا أساسيًا في إدارة مرض السكري. يجب قياس السكر في الدم بانتظام، وتسجيل النتائج لمتابعة أي تغيرات والتواصل مع الطبيب في حال وجود أي اضطرابات.

الحفاظ على وزن صحي

الحفاظ على وزن مناسب يعتبر أمرًا مهمًا لمرضى السكري، حيث أن السمنة يمكن أن تزيد من مقاومة الأنسولين. ينصح بتناول الغذاء الصحي وممارسة الرياضة كجزء من نمط الحياة اليومي لتحسين الصحة العامة.

التحكم في الإجهاد

التوتر والإجهاد يمكن أن يساهم في زيادة مستوى السكر في الدم. لذلك من المهم تعلم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية التي تحبها.

الحصول على فحوصات طبية منتظمة

زيارة الطبيب بانتظام وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة تساهم في الكشف المبكر عن أي مشاكل والسيطرة عليها. يجب الالتزام بجدول الأدوية واتباع تعليمات الطبيب المختص.

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