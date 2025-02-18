دوري أبطال أوروبا: أتلانتا يواجه كلوب بروج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 08:53 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق كلوب بروج البلجيكي في ضيافة أتلانتا الإيطالي، اليوم الثلاثاء، الساعة 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، في إياب دور خروج المغلوب، ملحق التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

فريق كلوب بروج يأتي إلى ملعب أتلانتا متسلحاً بفوزه ذهاباً بهدفين مقابل هدف واحد، وبأكثر من خيار لعبور هذا الدور، فيما يتوجب على أتلانتا الفوز بفارق أكثر من هدف ليتأهل إلى دور الـ 16.