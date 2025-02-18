الدوري المصري (14): غزل المحلة يلاقي المصري البورسعيدي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء، ابتداء من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، طلائع الجيش مع زد اف سي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم.

اليوم أيضاً، وعند الساعة 20:00 يلعب غزل المحلة مع المصري البورسعيدي في آخر مباريات هذه الجولة.

النتائج المسجلة في الجولة (14)

الزمالك × بتروجيت 1-1

الإسماعيلي × الأهلي 0-4

سموحة × البنك الأهلي 1-4

حرس الحدود × فاركو 2-0

سيراميكا × إنبي 2-2

الاتحاد السكندري × الجونة 1-0

مودرن سبورت × بيراميدز 0-1

ترتيب فرق المقدمة

1- بيراميدز: 33 نقطة

2- الأهلي: 32 نقطة

3- الزمالك: 27 نقطة

4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة

5- البنك الأهلي: 22 نقطة