نشكركم على متابعتكم خبر الدوري المصري (14): غزل المحلة يلاقي المصري البورسعيدي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 07:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
يلتقي اليوم، الثلاثاء، ابتداء من الساعة 17:00 بتوقيت مكة المكرمة، طلائع الجيش مع زد اف سي في الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري بكرة القدم.
اليوم أيضاً، وعند الساعة 20:00 يلعب غزل المحلة مع المصري البورسعيدي في آخر مباريات هذه الجولة.
النتائج المسجلة في الجولة (14)
الزمالك × بتروجيت 1-1
الإسماعيلي × الأهلي 0-4
سموحة × البنك الأهلي 1-4
حرس الحدود × فاركو 2-0
سيراميكا × إنبي 2-2
الاتحاد السكندري × الجونة 1-0
مودرن سبورت × بيراميدز 0-1
ترتيب فرق المقدمة
1- بيراميدز: 33 نقطة
2- الأهلي: 32 نقطة
3- الزمالك: 27 نقطة
4- المصري البورسعيدي: 23 نقطة
5- البنك الأهلي: 22 نقطة