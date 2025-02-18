نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: كاواساكي يستقبل سنترل كوست على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تجري اليوم، الثلاثاء، أربع مباريات في الجولة الثامنة والأخيرة من منافسات مجموعة الشرق، في دوري أبطال آسيا للنخبة، فتقام المباريات الآتية وفق توقيت مكة المكرمة:
كاواساكي فرونتال- اليابان × سنترل كوست مارينرز- أستراليا- الساعة 13:00
غوانغجو إف سي- كوريا الجنوبية × بوريرام يونايتد- تايلاند- الساعة 13:00
شنغهاي شنهوا- الصين × فيسيل كوبي- اليابان- الساعة 15:00
جوهر- ماليزيا × بوهانغ ستيلرز- كوريا الجنوبية- الساعة 15:00
وتستكمل مباريات هذه المجموعة غداً، الأربعاء:
أولسان هيونداي- كوريا الجنوبية × شاندونغ تايشان- الصين- الساعة 13:00
شنغهاي- الصين × يوكوهاما إف مارينوس- اليابان- الساعة 15:00
ترتيب مجموعة الشرق
1- يوكوهاما إف مارينوس: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
2- فيسيل كوبي: 16 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
3- كاواساكي فرونتال: 15 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
4- غوانغجو إف سي:13 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
5- جوهر دار التعظيم: 11 نقطة
6- بوريرام يونايتد: 11 نقطة
7- شاندونغ تايشان: 10 نقاط
8- بوهانغ ستيلرز: 9 نقاط
9- شنغهاي: 8 نقاط
10- شنغهاي شنهوا: 7 نقاط
11- أولسان هيونداي: 3 نقاط
12- سنترل كوست مارينرز: نقطة واحدة