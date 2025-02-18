نشكركم على متابعتكم خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: قمة استعراضية بين الوصل والهلال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، مجموعة الغرب، فيلعب وفقاً لتوقيت مكة المكرمة:
الوصل- الإمارات × الهلال- السعودية- الساعة 19:00
الريان- قطر× استقلال طهران- إيران- الساعة 19:00
النتائج المسجلة في مجموعة الغرب- الجولة الثامنة
باختاكور- أوزبكستان × السد- قطر 2-1
برسيبوليس- إيران × النصر- السعودية 0-0
الشرطة- العراق × العين- الإمارات 2-0
الأهلي- السعودية × الغرافة- قطر 4-2
ترتيب مجموعة الغرب
1- الأهلي: 22 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
2- الهلال: 19 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
3- النصر: 17 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
4- السد: 12 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
5- الوصل: 11 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16
6- الريان: 8 نقاط
7- باختاكور: 7 نقاط
8- برسيبوليس: 7 نقاط
9- الغرافة: 7 نقاط
10- استقلال طهران: 6 نقاط
11- الشرطة: 6 نقاط
12- العين: نقطتان