دوري أبطال آسيا للنخبة: قمة استعراضية بين الوصل والهلال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 06:55 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تستكمل اليوم، الثلاثاء، مباريات الجولة الثامنة والأخيرة في دوري أبطال آسيا للنخبة بكرة القدم، مجموعة الغرب، فيلعب وفقاً لتوقيت مكة المكرمة:

الوصل- الإمارات × الهلال- السعودية- الساعة 19:00

الريان- قطر× استقلال طهران- إيران- الساعة 19:00

النتائج المسجلة في مجموعة الغرب- الجولة الثامنة

باختاكور- أوزبكستان × السد- قطر 2-1

برسيبوليس- إيران × النصر- السعودية 0-0

الشرطة- العراق × العين- الإمارات 2-0

الأهلي- السعودية × الغرافة- قطر 4-2

ترتيب مجموعة الغرب

1- الأهلي: 22 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

2- الهلال: 19 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

3- النصر: 17 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

4- السد: 12 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

5- الوصل: 11 نقطة- تأهل إلى دور الـ 16

6- الريان: 8 نقاط

7- باختاكور: 7 نقاط

8- برسيبوليس: 7 نقاط

9- الغرافة: 7 نقاط

10- استقلال طهران: 6 نقاط

11- الشرطة: 6 نقاط

12- العين: نقطتان