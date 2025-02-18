كيف تتواصل بفعالية أثناء الغضب وتجنب الصراعات؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:52 صباحاً - استراتيجيات فعّالة للتواصل أثناء الغضب

يعد التواصل الفعّال من المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها كل فرد، ولكنها تصبح أكثر أهمية وتعقيدًا أثناء الشعور بالغضب. الغضب يمكن أن يعيق القدرة على التفكير بوضوح والتحدث بفعالية، وهذا قد يؤدي إلى صراعات غير مرغوب فيها. فيما يلي بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعد في تحسين قدرتك على التواصل عندما تكون غاضبًا.

التنفس العميق والاسترخاء

قبل التحدث أثناء الغضب، جرّب أخذ نفس عميق وعد إلى العشرة. هذه اللحظات القليلة يمكن أن تكون كافية لتهدئة جسمك وعقلك، مما يعزز من قدرتك على التفكير بوضوح ويمنع ردود الفعل الاندفاعية.

الاستماع بعناية

قد يبدو الاستماع صعبًا عندما تكون عاطفيًا، لكنه يعد ضروريًا لفهم وجهة نظر الشخص الآخر بشكل كامل. حاول التركيز على الكلمات التي يقولها الشخص الآخر، وابحث عن نقاط تلاقي بينكما يمكن من خلالها بناء حوار مثمر.

البقاء في الحاضر وعدم الرجوع للماضي

أثناء المناقشات الحادة، يمكن أن يكون من المغري الرجوع إلى أحداث الماضي لإثبات وجهة نظرك. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تصعيد الحدة وتفاقم الغضب. بدلاً من ذلك، حاول التركيز على القضية الحالية وكيف يمكن حلها.

استخدام لغة “أنا” بدلاً من “أنت”

بدلاً من توجيه اللوم إلى الشخص الآخر باستخدام عبارات مثل “أنت دائمًا تفعل…”، حاول استخدام عبارات تبدأ بـ “أنا” للتعبير عن مشاعرك. مثلاً، يمكنك أن تقول: “أشعر بالإحباط عندما يحدث…”. هذا يساعد في منع الشخص الآخر من الشعور بالدفاعية ويفتح المجال لحوار أكثر هدوءًا وتفهمًا.

البحث عن نقاط مشتركة

حاول التركيز على الأمور التي تتفق عليها مع الشخص الآخر بدلاً من الخلافات. البحث عن أرضية مشتركة يمكن أن يساعد في تسوية الأمور وتقريب وجهات النظر، مما يجعل من السهل العمل معًا للوصول إلى حل وسط.

طلب استراحة إذا لزم الأمر

إذا وجدت أن الموقف يزداد حدة وأن الغضب يخرج عن السيطرة، فقد يكون من الحكمة طلب استراحة قصيرة. يمكنك القول بطريقة هادئة: “أحتاج إلى بضع دقائق لأهدأ، وسأعود للحديث”. هذه اللحظة من الهدوء يمكن أن تتيح لكما التفكير بعقلانية أكثر.

باستخدام هذه الاستراتيجيات، يمكنك تحسين قدرتك على التواصل حتى في الأوقات الصعبة، ما يقلل من احتمالات نشوب الصراعات ويعزز من بناء علاقات صحية ومثمرة.