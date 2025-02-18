الدوري الإسباني (24)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 04:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أنهى فريق برشلونة مباريات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني بفوز صعب على ضيفه رايو فاليكانو وبهدف وحيد من علامة الجزاء، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه المرحلة…

برشلونة × رايو فاليكانو 1-0

إسبانيول × أتلتيك بلباو 1-1

بلد الوليد × إشبيلية 0-4

ريال مايوركا × لاس بالماس 3-1

ريال بيتيس × ريال سوسيداد 3-0

أوساسونا × ريال مدريد 1-1

جيرونا خيتافي خيتافي 1-2

ليجانيس × ديبورتيفو ألافيس 3-3

أتلتيكو مدريد × سيلتافيغو 1-1

فياريال × فالنسيا 1-1

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (24)

1- برشلونة: 51 نقطة

2- ريال مدريد: 51 نقطة

3- أتلتيكو مدريد: 50 نقطة

4- أتلتيك بلباو: 45 نقطة

5- فياريال: 41 نقطة