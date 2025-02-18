كيف نخفض الكوليسترول دون أدوية؟!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 صباحاً - طرق طبيعية لتقليل الكوليسترول

الكوليسترول مادة شمعية توجد في كل خلية من خلايا الجسم، ولديها وظائف هامة مثل بناء خلايا جديدة وإنتاج الهرمونات. لكن إذا ارتفع مستواه عن الحد الطبيعي، فقد يؤدي إلى مشاكل صحية كبيرة مثل أمراض القلب. إذا كنت تفكر في كيفية خفض مستويات الكوليسترول بدون اللجوء إلى الأدوية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في تحقيق ذلك بطرق طبيعية وفعّالة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف تلعب دوراً كبيراً في تقليل مستويات الكوليسترول السيء (LDL) في الدم. الأطعمة الغنية بالألياف يمكن أن تساهم في تحسين صحة القلب. من الأطعمة المفيدة في هذا الصدد نجد:

الشوفان

الفواكه مثل التفاح والكمثرى

البقوليات مثل العدس والفاصوليا

المكسرات والبذور

زيادة استهلاك الأحماض الدهنية الأوميغا-3

الأحماض الدهنية الأوميغا-3 معروفة بفوائدها الجمة لصحة القلب. يُفضل تناول الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل والسردين مرتين على الأقل في الأسبوع لتحقيق الاستفادة القصوى.

اختيار الزيوت الصحية

بدلًا من استخدام الزبدة أو السمن الصناعي، يفضل استخدام زيوت صحية مثل زيت الزيتون، والذي يمكن أن يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول والالتهابات في الجسم.

ممارسة الرياضة بانتظام

النشاط البدني يمكن أن يكون له تأثيرات كبيرة على خفض مستويات الكوليسترول. من الجيد ممارسة الرياضة مثل المشي السريع أو ركوب الدراجة لمدة 30 دقيقة يوميًا، على الأقل خمسة أيام في الأسبوع.

تقليل الوزن الزائد

حتى فقدان وزن بسيط قد يساهم في تحسين مستويات الكوليسترول. إذا كان لديك وزن زائد، حاول العمل على تقليل وزنك تدريجيًا من خلال الجمع بين تناول الطعام الصحي وزيادة النشاط البدني.

باختيار أسلوب حياة صحي وتعديل العادات الغذائية، يمكنك تقليل مستويات الكوليسترول بطرق طبيعية وفعّالة، مما يعزز صحة القلب ويقلل من مخاطر الأمراض المزمنة.