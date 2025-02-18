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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 صباحاً - لا يزال ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا، متربعاً على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه بعد نهاية منافسات المرحلة الخامسة والعشرين…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 20 هدفاً
2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً
3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً
4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف
5- لورينزو لوكا (أودنيزي): 9 أهداف
6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف
7- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف
8- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف
9- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف
10- اندريا بينامونتي (جنوى): 8 أهداف
11- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 8 أهداف
12- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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