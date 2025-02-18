الدوري الإيطالي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (25)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 03:55 صباحاً - لا يزال ماتيو ريتيغي، مهاجم فريق أتلانتا، متربعاً على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بفارق خمسة أهداف عن أقرب منافسيه بعد نهاية منافسات المرحلة الخامسة والعشرين…

1- ماتيو ريتيغي (أتلانتا): 20 هدفاً

2- مويس كين (فيورنتينا): 15 هدفاً

3- ماركوس تورام (إنتر ميلان): 13 هدفاً

4- أديمولا لوكمان (أتلانتا): 10 أهداف

5- لورينزو لوكا (أودنيزي): 9 أهداف

6- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان): 9 أهداف

7- روميلو لوكاكو (نابولي): 9 أهداف

8- فالنتين كاستيلانوس (لاتسيو): 9 أهداف

9- سيباستيانو إسبوزيتو (إمبولي): 8 أهداف

10- اندريا بينامونتي (جنوى): 8 أهداف

11- دوشان فلاهوفيتش (جوفنتوس): 8 أهداف

12- أرتيم دوفبيك (روما): 8 أهداف