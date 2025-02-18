الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24)

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:53 صباحاً - يبتعد كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين…

1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً

2- يوسف النصيري (فنربخشة): 15 هدفاً

3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 14 هدفاً

4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 14 هدفاً

5- مامي تيام (أسوبسبور): 12 هدفاً

6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً

7- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 11 هدفاً

8- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف

9- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف