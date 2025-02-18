نشكركم على متابعتكم خبر الدوري التركي… ترتيب الهدافين بعد الجولة (24) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 18 فبراير 2025 02:53 صباحاً - يبتعد كريستوف بياتيك، لاعب إسطنبول باشاك شهير بفارق ثلاثة أهداف عن أقرب مطارديه في صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي مع نهاية منافسات الجولة الرابعة والعشرين…
1- كريستوف بياتيك (إسطنبول باشاك شهير): 18 هدفاً
2- يوسف النصيري (فنربخشة): 15 هدفاً
3- سيمون بانزا (طرابزون سبور): 14 هدفاً
4- فيكتور أوسيمين (غلطة سراي): 14 هدفاً
5- مامي تيام (أسوبسبور): 12 هدفاً
6- إدين دجيكو (فنربخشة): 12 هدفاً
7- علي سوي (تشايكور ريزا سبور): 11 هدفاً
8- باريس يلماز (غلطة سراي): 10 أهداف
9- شيرو ايموبيلي (بشكتاش): 10 أهداف